Modica, petizione on line: basta con evoluzioni pericolose di motocicli

Una petizione online contro le pericolose e rumorose evoluzioni di motocicli smarmittati in tutto il centro storico. E Modica è diventata “un circuito” dove si esibiscono anche moto da cross. E’ questo il senso della petizione lanciata su Change.org da “Modica immaginando il futuro”. Disturbo della quiete pubblica e della sicurezza: sono questi i temi proposti.

“Sono all’ordine del giorno episodi di guida pericolosa da parte di motocicli che percorrono le vie cittadine con comportamenti dannosi e pericolosi come impennate, sorpassi azzardati, guida a velocità sostenuta, mancato rispetto degli attraversamenti pedonali e continua produzione di assordanti rumori probabilmente dovuti a marmitte non omologate o motori elaborati.

Molte strade cittadine sono spesso utilizzate come “piste da competizione” compromettendo la sicurezza, il decoro e la quiete del nostro contesto urbano, dichiarato “Patrimonio Unesco”. In questo modo la città non può essere goduta a pieno né dai cittadini né dai numerosi turisti in visita, che sempre più frequentemente lamentano il disagio connesso a pratiche di vera e propria “maleducazione urbana”.

Nella petizione si chiede un intervento tempestivo delle istituzioni per contrastare questi fenomeni, affinchè si ripristini una sana convivenza civile.

Nei periodi in cui sono stati messi in atto dei controlli e delle azioni di contrasto (che hanno portato anche al sequestro di quei mezzi risultati non omologati), il fenomeno ha manifestato un’apprezzabile riduzione. Evidentemente, appena i controlli si allentano, si verifica questo genere di situazione.