'Insieme per Portopalo': siamo in emergenza sanitaria

In piena stagione turistica gli angoli di Portopalo di Capo Passero sono colmi di spazzatura. Lo scrivano sulla pagina Facebook i consiglieri di 'Insieme per Portopalo' , Rachele Rocca e Corrado Lentinello che parlano di 'situazione igienico-sanitaria al collasso'. Vi immaginate con 40 gradi al sole tutta questa “munnizza” ? Rocca e Lentinello parlano anche della penalizzazione delle attività commerciali che pagano i tributi per avere solo dei disservizi. Poi si rivolgono al sindaco e all'assessore all'Ecologia: "Montoneri-Gennuso state distruggendo questo paese ed ogni giorno ve lo stiamo documentando con i fatti, inconfutabili, per questo scappate da otto mesi dal Consiglio Comunale - scrivono - Avete paura del dibattito, del confronto, perché siete consapevoli del disastro".