Incidente stradale a Rosolini, motociclista resta ferito in via Rapisardi

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera a Rosolini, poco dopo le 19. Un Suv di colore bianco, per cause che sono al vaglio della polizia municipale, si è scontrato con uno scooter 50 con alla guida un giovane extracomunitario. L'impatto è avvenuto in via Mario Rapisardi, all'incrocio con via Platamone. Ad avere maggiori conseguenze è stato il motociclista che è finito a terra sull'asfalto. Scattato l'allarme i primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili urbani, che hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza. Il centauro, che al momento dello scontro indossava il casco, è rimasto per alcuni minuti a terra sul marciapiede. Poi la corsa verso il Pronto soccorso dell'ospedale 'Di Maria' di Avola. Al momento non si conosce il suo stato di salute.