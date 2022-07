Siracusa, pescavano ricci nell'Area marina protetta: 2 pescatori multati

I Carabinieri della Stazione di Ortigia, congiuntamente a personale della Guardia Costiera di Siracusa, nei giorni scorsi sono stati impegnati in alcuni servizi finalizzati al contrasto della pesca abusiva.

Poco al largo delle coste dell’isola di Ortigia, all’interno dell’area marina protetta, sono state individuate 2 barche di piccole dimensioni con a bordo 2 soggetti intenti a pescare ricci di mare, in zona soggetta alla riproduzione dei citati organismi marini.

Gli operanti hanno proceduto ad identificare i due pescatori e a contestare sanzioni amministrative dell’importo di 1.000 euro. Al termine delle operazioni i circa 50 kilogrammi di ricci sequestrati sono stati rigettati in mare in prossimità della scogliera.