Arrivata a Pozzallo la Ocean Viking con 306 migranti: 87 sono minorenni

E' arrivata a Pozzallo la 'Ocean Viking' di Sos Mediterranee e Ifrc, la Federazione internazionale delle Societa' di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, con a bordo 306 persone, 35 donne e 165 uomini; moltissimi i giovani. Tra loro, secondo la ong, 87 minori non accompagnati (e 5 sono ragazzine) oltre a 19 altri bambini con i genitori. Sono otto gli interventi di salvataggio effettuati dalla nave di soccorso: il 24 giugno il primo, 15 persone su un barchino in vetroresina, la meta' minori non accompagnati; poi il 26 giugno, un gommone, 75 persone messe in salvo. Il terzo intervento e' del 27 giugno, 66 migranti su gommone; il 30 giugno l'intervento e' per salvare 49 persone alla deriva su un barchino di legno; l'1 luglio due eventi 'sar', 8 persone il primo e 14 il secondo, un barchino in vetroresina e un altro in legno. Il 3 luglio sono state messe in salvo 63 persone, erano a bordo di una imbarcazione di legno sovraccarica. L'ultimo salvataggio risale al 4 luglio: 15 persone alla deriva su un gommone. E tra le storie quella di Samuel, 17 anni della Costa d'Avorio. Le sue ferite sono profonde, visibili e non solo fisiche.