Rosolini, 32enne si lancia da un balcone e muore suicida

Un giovane di 32 anni, ha deciso questa mattina di farla finita, togliendosi la vita a Rosolini. Si tratta di Cristiano Scirè, originario di Pachino e rimasto orfano di padre e madre. L'uomo che abitava in una casa della zia in via Maltese, si è lanciato dal balcone, mettendo la parola fine alla sua vita. il botto della caduta è stato avvertito dagli abitanti della zona che hanno avvertito i carabinieri. Quando i militari dell'Arma sono arrivati in via Maltese per Cristiano non c'era più nulla da fare. Del suicidio è stata informata la Procura di Siracusa, il cadavere è stato invece trasferito all'obitorio del cimitero.