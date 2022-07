Ragusa, al Castello di Donnafugata la rassegna "Palchi DiVersi Estate"

Sta per partire la 12esima edizione della rassegna teatrale “Palchi DiVersi Estate”. Anche questa estate l'incantevole scalinata del Castello di Donnafugata farà da cornice agli spettacoli proposti dalla Compagnia Godot diretta da Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso. Ma c'è una novità, eccezionalmente anche Ragusa Ibla accoglierà i talentuosi attori. Ci saranno anche due fuori programma.

Si comincerà al Castello di Donnafugata questo fine settimana, 8, 9 e 10 luglio alle ore 21.00 con “La fattoria degli animali” di George Orwell. Un'opera complessa ma stimolante, un romanzo molto attuale in cui gli avvenimenti storici bellici faranno riflettere sul ruolo che la fame di potere può avere sul destino degli uomini. Con quest'opera la metafora del potere comincerà a dispiegarsi, manifestando forte lo spettro della dittatura, del potere del più forte che prevarica sul più debole, sul popolo, che nell'opera verrà personificato dagli animali. Sempre la tematica del potere in scena il 27, 28 e 29 luglio alle ore 21.00 con “I giganti della montagna” di Luigi Pirandello.

NELLA FOTO, Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso