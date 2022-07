Sindaco di Melilli a un passo dal Pd per la corsa alle Regionali del 2022

Un esercito di candidati in provincia di Siracusa nella corsa alle Regionali 2022. Sono pochi, però, a potere scegliere simbolo e partito in base alla propria forza elettorale. Se Luca Cannata, sindaco uscente di Avola, simbolo e partito lo ha già, Fratelli d'Italia, è notizia dell'ultimora che l'attuale sindaco di Melilli, Peppe Carta, rieletto a furor di popolo, avrebbe detto addio al partito a cui apparteneva, Forza Italia ed anche all' Udc, che insieme al sindaco di Francofonte, Daniele Lentini gli avevano offerto l'intero partito e chi scegliere per la competizione regionale. Ma Carta che sprovveduto non è, avrebbe chiuso un accordo con il vice presidente nazionale del Pd, Peppe Provenzano per un posto nella lista del Partito democratico. La notizia non trova conferma negli ambienti Dem siracusani, ma la fonte che la rivela è attendibile. Si tratterebbe di una presenza troppo ingombrante e per certi aspetti insormontabile, tanto da mettere in discussione la candidatura dell'ex presidente del Siracusa Calcio, Gaetano Cutrufo, mentre Tiziano Spada avrebbe dato la sua disponibilità alla candidatura nel Pd. Poi c'è fa vedere cosa ne pensa il sindaco di Carlentini, Giuseppe Stefio, dato anche lui in lizza per conquistare un seggio all'Ars. C'è poi l'opinione diffusa che Caterina Chinnici vincerà le primarie dei progressisti, pertanto gli aspiranti Dem della prima ora potrebbero riparare nella lista del presidente.

In casa del Centro destra non c'è unità nè accordo sul candidato unico. A beneficiare della litigiosità dei leader potrebbe approfittarne Cateno De Luca il 'sindaco' dei Siciliani.