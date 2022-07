Bruciano sterpaglie nel Catanese: 23 interventi dei vigili

Sono 32 gli interventi dei vigili del fuoco conclusi in tutto il territorio della provincia di Catania, di cui 23 riguardanti incendi di sterpaglie e vegetazione. Pompieri ancora in azione nella zona di Calatabiano, a Belpasso

Caltagirone, Ragalna, Licodia Eubea, Mirabella Imbaccari, Palagonia e nel quartiere periferico di San Giorgio a Catania. Per l'incendio sterpaglie nella zona di Ragalna, in contrada Difesa, sono impiegati vari mezzi dei vigili del fuoco, oltre squadra di terra forestale e un elicottero della forestale che ha effettuato dei lanci.