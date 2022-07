Riccardo Gennuso: "L'evento di Dolce & Gabbana è un filone da seguire per il turismo"

"Dieci, cento ed anche mille eventi come quello di Dolce & Gabbana a Siracusa e Marzamemi". Lo dice Riccardo Gennuso, giovane imprenditore, candidato alle Regionali del 2022. "Ad aprire questa strada di scegliere il sud est sono stati Fedez e Chiara Ferragni con il loro matrimonio a Noto, adesso proseguono i due stilisti dell'alta moda italiana che hanno scelto il capoluogo ed il borgo marinaro di Pachino per fare ammirare la loro collezione . Ed è questa la strada che dobbiamo portare avanti se vogliamo un turismo di qualità - dice Gennuso - E' vero che è un grande festa privata, ma è altrettanto vero che si fa con capitali privati e non c'è nulla di pubblico, se non gli spazi che le due amministrazioni hanno concesso. Sale il Pil, c'è un'occupazione temporanea di maestranze, ci sono 80 tra giornali e tv nazionali che accenderanno i loro riflettori su una provincia che non è fatta soltanto di inquinamento ambientale".

Riccardo Gennuso prosegue: "Non conosco l'importo dell'investimento, ma si parla di numeri importanti. E' anche vero che senza adeguati servizi il turismo nel sud est della provincia di Siracusa non potrà decolare. Ed il turismo del sud est rientra tra le priorità del mio programma elettorale, così come l'agricoltura e la pesca. Quando parlo di servizi - dice Riccardo Gennuso - mi riferisco ad un'intera filiera. Innanzitutto servono le infrastrutture a cominciare dalle strade, i porti d'attracco e le ferrovie. Pensare anche che i vip che arrivano nelle nostre coste a bordo di yacht debbono avere la possibilità di attracco. Pensare di potere ormeggiare in luoghi con un fondale al massimo di due metri fa davvero ridere. Avrò modo di spiegarlo a più riprese nell'intero territorio quel che serve per la provincia di Siracusa. Non possiamo continuare ad essere etichettati come una colonia dell'Africa".