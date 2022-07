Modica, aveva 300 grammi di cocaina: albanese arrestato dalla Polizia

Un albanese è stato arrestato dalla Polizia di Modica con l'accusa di spaccio di droga. L’arresto è avvenuto nella serata del 4 luglio, quando gli agenti del Commissariato di Polizia di Modica hanno colto in flagranza di reato l’albanese, con precedenti e pregiudizi di polizia, perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini della cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. L’uomo è stato trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente circa 300 grammi di cocaina accuratamente occultato in macchina, nonché di un bilancino di precisione e di denaro contante per un importo di circa 800 euro, rinvenuti a seguito di perquisizione domiciliare. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato. Dopo la convalida dell'arresto , all'albanese sono stati concessi i domiciliari.