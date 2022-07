Covid, nel Ragusano i contagi continuano a salire: sono quasi seimila

Sale ancora il numero dei positivi al Covid nel Ragusano e si avvicina a quota 6 mila. I positivi al covid in totale sono 5.739 (ieri erano 5.390): 5.654 in isolamento domiciliare e 69 ricoverati in ospedale. Nessun decesso nelle ultime 24 ore con i morti sempre a quota 577. Dopo Ragusa e Modica anche Vittoria supera i mille contagi. Ecco il dettaglio delle persone positive al Covid nei comuni iblei: 94 Acate, 88 Chiaramonte, 378 Comiso,

24 Giarratana, 243 Ispica, 1.244 Modica, 34 Monterosso, 525 Pozzallo, 1.285 Ragusa, 128 Santa Croce Camerina, 493 Scicli, 1.118 Vittoria.