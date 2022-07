Scicli, assegnate le deleghe assessoriali della Giunta Marino: Concetta Drago vicesindaca

Il sindaco di Scicli, Mario Marino, ha assegnato le deleghe assessoriali. Vicesindaca sarà l’avvocato Concetta Drago, che assume le deleghe agli Affari Generali e istituzionali, Politiche per il personale e gestione delle risorse umane, Affari legali e contenzioso, Ced e transizionale digitale.

Ignazio Mariano Pagano: Urbanistica e pianificazione territoriale, Lavori pubblici, Rigenerazione urbana, Protezione civile, manutenzioni, servizi cimiteriali e autoparco.

Elio Tasca: Servizi sociali, pubblica istruzione, centri di incontro, attività e beni culturali, turismo, servizi elettorali e demografici, politiche per l’immigrazione.

Concetta Portelli: Bilancio, Finanza e tributi, gestione del patrimonio, sviluppo economico e mercato.

Gianni Falla: Sport, Spettacolo, folclore e tradizioni, pari opportunità decentramento e borgate, politiche giovanili e mobilità sostenibili.

Il sindaco Marino mantiene le deleghe a Sanità, Polizia municipale, Igiene pubblica e ambientale, cura del verde pubblico, tutela degli animali e tutto quanto non specificatamente attribuito.