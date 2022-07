Modica, uccide a bastonate un istrice: rosolinese denunciato

la Polizia Provinciale di Ragusa, nel corso di servizi antibracconaggio, percorrendo la Strada provinciale 32 “Rocciola Scrofani”, in contrada Cianci nel comune di Modica, ha intercettato un fuoristrada nel cui vano posteriore si intravedevano due gabbie per il trasporto di cani. Al controllo, si verificava che nelle gabbie erano chiusi tre cani da caccia jagd terrier (razza canina particolarmente utilizzata per la caccia in tana), uno dei quali presentava una vistosa perdita di sangue nella zona del naso. Nel veicolo venivano quindi rinvenuti due bastoni intrisi di sangue e un esemplare di istrice, morto da pochissimo tempo e con i segni di una grossa ferita alla testa. Poiché l’istrice è inserita tra le specie faunistiche assolutamente protette, di cui sono vietati sia la caccia che la detenzione, il conducente del veicolo, un rosolinese di 50 anni, è stato denunciato, in stato di libertà, all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di abbattimento e detenzione dell’istrice, tra l’altro con mezzi in ogni caso non consentiti e in periodo di divieto generale.