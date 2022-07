La morte di Roberto Crispino a Siracusa, sentita in Procura l'indagata

Siracusa sgomenta per la morte di Roberto Crispino. Aveva 58 anni, ed era rimasto il ragazzo di sempre, quello del vecchio 'bar Trinacria' di corso Gelone. E' morto ieri pomeriggio alle 17 in un incidente stradale nella Statale 124 per Floridia. Crispino era alla guida del suo scooter Sh 300 quando si è scontrato don una Toyota guidata da una donna che era appena uscita dal cimitero.

Roberto Crispino era dipendente Siam e stava percorrendo il tragitto per recarsi al lavoro. Sul posto immediati i soccorsi i quali sono risultati vani per la morte immediata dell’uomo. La Polizia municipale ha eseguito i rilievi del caso, mentre la salma del centauro è stata sequestrata. La donna che guidava la Toyota è una cittadina svizzera, S.W., 44 anni, e questa mattina è stata sentita dal pm Marco Dragonetti, assistita dall'avvocato Emanuele Scorpo. S.W., dopo l'interrogatorio è ripartita per la Svizzera.

La bara nelle prossime ore verrà trasferita nella camera ardente 'Guastella' per l'omaggio dei familiari, parenti e amici, a Roberto. Ancora da fissare la data dei funerali.