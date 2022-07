Vittoria, auto si schianta contro un muro in zona Alcerito: ferito conducente

E' in prognosi riservata il conducente dell'auto che, questa mattina, è rimasto gravemente ferito nell'incidente autonomo verificatosi a Vittoria in contrada Alcerito. L'uomo avrebbe perso il controllo della sua Fiat 500 che si è schiantata contro un muro. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato il conducente dell’auto al pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Per i rilievi dell’incidente una pattuglia della Polizia Locale.

(Foto Assenza)