Modica, al parco urbano Padre Basile rassegna teatrale "Chi è di scena"

Tre appuntamenti con il teatro comico a Modica, al Parco urbano Padre Basile di via Fontana, per la rassegna "Chi è di scena", organizzata dal Comune, dalla Compagnia Piccolo Teatro di Modica, da Casa Don Puglisi e dall'associazione Crisci Ranni. Si comincia sabato 16 luglio con "Che tempi quelli", da un'idea di Piero Pisana; sabato 30 luglio sarà la volta de "L'ora di Rosolini" di Raffaele Poidomani Moncada; sabato 13 agosto, infine, in scena "L'isola dei girasoli" di Alfio Leotta. Gli spettacoli inizieranno alle 21. Per informazioni e prevendita rivolgersi all'associazione Crisci ranni.