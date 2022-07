Modica, oltre 6 milioni di euro del PNRR per il Polisportivo Pietro Scollo e il Palascherma

Ammonta ad un totale di 6,4 milioni di euro il finanziamento che il PNRR destinerà al Polisportivo “Pietro Scollo” ed al PalaScherma di Modica.

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha infatti reso noto oggi l’elenco dei progetti ammessi alla fase concertativo-negoziale nell’ambito del programma “Sport ed Inclusione” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ha un plafond complessivo di 700 milioni di euro.

Il Comune di Modica ha superato la fase istruttoria con tutti e tre i progetti presentati, di cui due riguardano il Polisportivo “Pietro Scollo” ed uno il PalaScherma. Il Polisportivo di contrada Caitina potrà godere di un finanziamento massimo di 3,2 milioni di euro, che servirà a cambiare il volto dell’impianto sportivo grazie ad una riqualificazione complessiva che passa dal rifacimento del fondocampo con l’installazione di un manto in erba sintetica, all’installazione di una pista d’atletica in tartan che ne permetterà non solo una migliore fruizione ma anche la possibilità di ospitare eventi e competizioni nazionali, sino al rifacimento ed ampliamento degli spogliatoi e dei servizi per il pubblico.

Una cifra massima di 3,2 milioni di euro sarà prevista anche per il PalaScherma. L’impianto dedicato alla disciplina che ha regalato grandi emozioni a livello mondiale sarà riqualificato per intero non solo con una nuova area sportiva, ma anche dotando la struttura di un centro congressi e di un’area di formazione tecnica. Ciò renderà Modica un centro d’eccellenza della scherma italiana e soprattutto un vero e proprio hub schermistico dell’intera area dei Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

Gli interventi del PNRR relativi al Polisportivo “Pietro Scollo” rientrano nell’ambito dei cluster 1 e 2, riservati ai comuni capoluoghi o con una popolazione superiore ai 50mila abitanti, per progetti di riqualificazione di impianti sportivi. Per il cluster 1 sono state ammesse le candidature di 155 comuni (di cui 95 con riserva), per un totale di 371.926.895,77 euro; per il cluster 2 sono state ammesse le candidature di 97 comuni (di cui 35 con riserva), per un totale di 110.346.557,09 euro.

Il finanziamento per il PalaScherma invece rientra nel cluster 3, riservato ai progetti scelti dalle Federazioni Sportive Nazionali, assieme a quelli per gli impianti di altri 44 comuni, per un totale di 171.112.422,13 euro. Nel caso di Modica, il progetto avanzato dal Comune di concerto con la Conad Scherma Modica, è risultato vincente nel lotto delle candidature avanzate in seno alla Federazione Italiana Scherma che ha quindi presentato ufficialmente l’intervento per il PalaScherma modicano all’attenzione del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Secondo il cronoprogramma dettato dal PNRR, le gare per la realizzazione dei lavori devono essere svolte entro il 31 marzo 2023. Gli impianti finanziati in tutta Italia dovranno essere pronti, entro il 30 giugno del 2026.