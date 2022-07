Avola, minaccia il rivale e lo ferisce con un'accetta: 58enne denunciato

Agenti del Commissariato. di Avola hanno denunciato un uomo di 58 anni, per i reati di lesioni aggravate, porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere e minacce gravi.

In specie, nel pomeriggio di ieri, a seguito di una lite per motivi futili, il denunciato aggrediva e minacciava un altro uomo brandendo un’accetta e colpendolo ripetutamente cagionandogli lesioni giudicate guaribili in 12 giorni.

L’arma impropria, utilizzata nella circostanza, è stata rinvenuta in prossimità dei luoghi dell’aggressione e posta sotto sequestro.