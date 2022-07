Emergenza rifiuti nel Sud Est della Sicilia: silenzio della politica regionale e inciviltà

L’emergenza rifiuti nel Sud est della Sicilia non trova ancora soluzioni se non quelle dei sindaci che, in ordine sparso, vanno alla ricerca di discariche ancora libere dove conferire qualche tonnellata di spazzatura paganto un conto cinque volte superiore al passato: da 400 a 500 euro a tonnellata. Un costo non sostenibile per gli enti locali. La Regione ha promesso che verrà incontro ai Comuni coprendo la differenza di costi. Per il resto, null’altro. Da più parti, per eliminare lo scempio dei cumuli di spazzatura alle periferie delle città e nelle strade di campagna, si invoca l’intervento dell’Esercito per evitare una emergenza sanitaria che appare, ormai, dietro l’angolo. Ma la richiesta dovrebbe essere fatta dal presidente della Regione, Nello Musumeci. Da questo fronte, silenzio. Lo stesso, imbarazzante silenzio dei parlamentari regionali e nazionali che rappresentano i territori stuprati dall’immondizia. Dove sono finiti i vari deputati sempre pronti ad esprimere “soddisfazione” ad ogni euro di finanziamento o ad ogni incontro con il sottosegretario di turno? Scomparsi. Eppure, proprio in questi momenti, sarebbe necessario che si facessero sentire, soprattutto dagli Iblei, dove si è già dato un colpo mortale al turismo. Altro che luoghi di Montalbano!

In attesa che qualcosa di serio avvenga, i sindaci si preparano ad inviare multe salate ( dai 600 euro in su) a quanti continuano ad abbandonare rifiuti di ogni genere sui cumuli di spazzatura invece di metterli nei cassonetti che, tra l’altro, sono vuoti. La raccolta, ad eccezione dell’indifferenziato, viene, infatti, effettuata regolarmente per quel che riguarda vetro, plastica, umido, carta: solo che è più facile (e incivile) liberarsi dei sacchetti mettendovi dentro di tutto e lasciandoli nelle “discariche stradali”. E l’emergenza rischia di diventare normalità!