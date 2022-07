Covid, nel Ragusano contagi a quota 6.467: in 24 ore sono 728 i nuovi casi

Impennata preoccupante dei contagi Covid nel Ragusano. Le persone positive al virus, nel rapporto Asp del 9 luglio, sono 6.467 rispetto ai 5.739 del giorno precedente: un incremento di 728 casi in sole 24 ore. Dei 6.467 positivi 6.388 si trovano in isolamento domiciliare, 79 ricoverati in ospedale. Anche i ricoveri sono aumentati di 10 unità. Non si registrano decessi per cui il numero dei morti è sempre di 577. Il maggior numero di contagi si registra a Ragusa, Modica, Pozzallo, Scicli e Vittoria. Ecco il dettaglio delle persone positive al Covid nei comuni iblei: 105 Acate, 106 Chiaramonte Gulfi, 459 Comiso, 24 Giarratana, 267 Ispica, 1.393 Modica,

45 Monterosso, 556 Pozzallo, 1.449 Ragusa, 145 Santa Croce Camerina, 531 Scicli, 1.308 Vittoria