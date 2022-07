L'agricoltura isolana tra passato e futuro: lunedì 11 luglio assemblea Cia Sicilia

"L’agricoltura isolana tra vertenze del passato e incertezze per il futuro” sarà il tema dell’assemblea dei quadri di Cia Sicilia che avrà luogo lunedì 11 luglio, alle ore 10, nella Sala Lanza dell’Orto Botanico di Palermo (via Lincoln n. 2). Ai lavori dell’assemblea interverranno: il presidente regionale Cia Graziano Scardino, l’autore de “Storia moderna dell’agricoltura siciliana” Antonino Bacarella, il presidente del Centro Studi Pio La Torre Vito Lo Monaco, il professore Pietro Columba, il direttore dell’Università di Catania Giovanni La Via e l’assessore regionale dell’Agricoltura Toni Scilla. Concluderà i lavori il presidente nazionale di Cia Cristiano Fini.