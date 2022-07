Palermo, sversamento di liquami nel mare dell'Arenella

Un copioso svernamento di liquami è stato notato nello specchio d'acqua dell' Arenella all'altezza dell'ospedale Enrico Albanese a Palermo. A richiamare l'attenzione della Capitaneria di Porto alcuni diportisti che hanno visto colorarsi di marrone l'acqua blu del mare che era stata cristallina fino a quel momento." Un attacco al nostro mare - dicono - E' successo all'improvviso come se qualcuno avesse aperto delle paratie e avesse sversato in mare melma". Le imbarcazioni della capitaneria e della guardia di finanza sono arrivate nella zona per eseguire un controllo.