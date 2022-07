Cronoscalata Giarre - Milo, seconda prova per il comisano Samuele Cassibba

Samuele Cassibba sarà al via della 23^ Giarre - Montesalice - Milo su Nova Proto NP 01 Sinergy V8, la nuova biposto con cui il giovane pilota comisano è al secondo impegno agonistico. La meticolosità del pilota lo ha portato a saper attendere il momento opportuno per iniziare lo sviluppo della biposto sui campi di gara. Il lavoro si rivela sempre più proficuo e favorito dalle spiccate doti di tester del driver. Due manche di prove oggi sui 6,4 Km della Giarre Milo, sono state fondamentali per affinare ulteriormente alcuni particolari, come dimostra chiaramente il cospicuo miglioramento del riscontro cronometrico di oltre 4 secondi. Samuele Cassibba dopo il suo secondo test alla Giarre Montesalice Milo, ha dichiarato: ho preso la decisione di essere al via della competizione catanese solo dopo aver avuto conferma che tutto fosse in ordine e la gara potesse servire ad avere ulteriori riferimenti per proseguire il proficuo sviluppo. Il risultato di oggi ci gratifica perché finalmente ho fatto 2 manche con prove concrete.

La macchina esprime un alto potenziale, tutto funziona come previsto. La consapevolezza dei progressi presto eliminerà il gap dal vertice. Devo dare alla vettura la fiducia che merita, soprattutto nei tratti più guidati! I progressi sono costanti, ma ogni particolare deve essere al suo posto per essere competitivi.