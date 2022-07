Covid, le Regioni pronte a riaprire gli hub: quarta dose per gli over 60

Le regioni si preparano alla riapertura degli hub per ripartire con la nuova fase della campagna vaccinale. Atteso - infatti -nelle prossime 24-48 ore il via libera dell'Ema alla quarta dose per gli over 60. Salgono l'incidenza e il tasso di ospedalizzazione a causa del Covid in tutte le fasce d'età. Secondo il report esteso settimanale dell'Iss sono in crescita anche le reinfezioni. I casi odierni sono 98.044, i morti 93. Il tasso di positività è al 25,1%.