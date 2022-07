La favola rock dei Maneskin conquista il Circo Massimo: 70 mila al concerto

Per il concerto dei Maneskin, in uno dei luoghi più iconici della città che ha dato loro i natali, sono arrivati in 70mila(sfidando i contagi da covid, con le relative polemiche, e la nube nera per gli incendi di oggi). Quei quattro ragazzi che suonavano in strada oggi sono rockstar internazionali. Coachella, Rock in Rio, Lolla palooza, ma è forse quello di stasera il palco più caro alla band, e Roma ha saputo rispondere con entusiasmo, con il Circo Massimo che si è andato riempiendo fin dal pomeriggio. Lo show è durato due ore.