Mamma di Rosolini e il compagno rischiano l'ergastolo per la morte di Evan

Una mamma di Rosolini ed il suo compagno rischiano l'ergastolo. Sul banco degli imputati, Letizia Spatola , 25 anni, e il compagno Salvatore Blanco di 34, originario di Noto, ma che abitava nella città del carrubbo prima che finisse in cella. Il processo riguarda l'omicidio del piccolo Evan Lo Piccolo, deceduto il 17 agosto del 2020 all'ospedale Maggiore di Modica per le botte ricevute dalla coppia.

Il procuratore capo di Siracusa, Sabrina Gambino è andata in aula ed insieme al sostituto Enea Parodi al temine di una lunga requisitoria hanno chiesto per Spatola e Blanco la penda del carcere a vita. I pm hanno ribadito alla Corte d'Assise, che Evan, che aveva solo 21 mesi, era diventato bersaglio innocente della coppia, che lo picchiava. Le tante botte incassate da Evan lo avrebbero portato alla morte.

Il prossimo 20 luglio la parola passerà alle parti civili che si sono costituite e subito dopo le arringhe difensive. La sentenza è attesa per la fine di luglio.