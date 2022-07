Lentini, 38enne accoltellato durante una lite muore dopo ricovero in ospedale

Un 38enne di Lentini, Roberto Raso, è stato ucciso ieri sera intorno a mezzanotte in via SIlvio Pellico, nel centro storico di Lentini. Secondo i carabinieri che indagano sul delitto, Raso sarebbe stato accoltellato al termine di una lite. Immediato il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I dove è deceduto poco dopo. I militari dell'Arma hanno raccolto elementi per ricostruire cosa sia accaduto e sembra siano già sulle tracce dell'omicida.