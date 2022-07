Noto, in un pollaio nascondeva 4 chili di marijuana: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Noto, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in materia di stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un 57enne.

All’interno del pollaio di pertinenza della casa, ben nascosta e con il tipico odore pungente della cannabis camuffato dal letame delle galline, sono stati rinvenuti 4 chili di marijuana.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti e posto agli arresti domiciliari mentre la droga è stata sottoposta a sequestro in attesa delle analisi di rito.