'Caso Amara', Palamara a Modica: "Ho presentato una denuncia a Firenze"

''Non ferma la mia battaglia di verità il disperato tentativo di salvare i processi contro di me utilizzando Amara e i giornali di riferimento. Ho presentato denuncia a Firenze per rivelazione di segreti di ufficio. Dichiarazioni di Amara già smentite dagli atti in possesso dei pubblici ministeri di Perugia. Ora intervengano il ministro della giustizia ed il Procuratore generale della Cassazione''. Lo afferma l'ex magistrato Luca Palamara in una nota. ''Con riferimento alle notizie apparse oggi sui quotidiani Repubblica e Corriere della Sera (che non mi hanno assolutamente fatto andare storta la colazione nella magnifica cittadina di Modica dove ieri sera ho avuto il piacere di presentare il mio libro) - continua Palamara - ho inviato una nuova denuncia penale a Firenze segnalando alla procura generale della Cassazione la gravità della condotta degli inquirenti Perugini. Le notizie pubblicate - aggiunge Palamara - fanno riferimento a fatti e vicende che in alcun modo mi sono state contestate nel corso di un interrogatorio del 14 giugno 2022 proprio sulla vicenda Musco''. ''Perché - continua Palamara nella nota - durante quell'interrogatorio - nel quale mi vennero contestate le fantasmagoriche accuse dell'avvocato di Augusta Piero Amara ''ti darò 30.000 euro e ti scanno se non lo fai'' in relazione alle quali pur non registrando l'interrogatorio in tono amichevole dissi al Procuratore Cantone che a quel punto sarebbe stato più divertente contestarmi il tentato omicidio - la pubblica accusa non mi ha dato lettura delle dichiarazioni di Mogini? E perché invece le dichiarazioni di Mogini sono state riportate dai giornali di riferimento peraltro già denunciati a Firenze?'', rimarca Palamara.