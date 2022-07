Cateno De Luca, ex sindaco di Messina, appare sempre più motivato a giocarsi la partita per la presidenza della Regione. De Luca, attualmente forte di due liste, "Sicilia Vera' e 'Rinascimento Sgarbi' e 'Sud chiama Nord, Giarrusso', domani mattina alle 10 terrà una conferenza stampa a Siracusa. Il leader di 'Sicilia Vera' ha dato appuntamento ai giornalisti alle 10 a 'Acca punto Bistrot' in piazza Archimede.