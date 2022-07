Morto a Marsala il tabaccaio rimasto ferito ieri in un incidente

E' morto Gianfranco Marino, 62 anni, il tabaccaio di Marsala che gestiva una rivendita di tabacchi in via degli Atleti. L'uomo era stato coinvolto in un incidente stradale, avvenuto sul Lungomare Vincenzo Florio ieri, mentre si trovava alla guida del suo scooter che si è scontrato con una Fiat Punto.

Immediato l'intervento dei soccorritori sul posto che hanno appurato la gravità delle sue condizioni di salute. Marino è deceduto nella notte in ospedale. Era un uomo molto conosciuto in città.