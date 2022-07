Colto da malore a mare, 72enne muore a Giardini Naxos

Giuseppe Sidoti, 72 anni il mese prossimo, originario di Santa Domenica Vittoria (CT) è deceduto stamane nel mare di Giardini Naxos, sul litorale di San Pancrazio: un malore mentre nuotava è stato fatale; i bagnanti si sono accorti che era immobile e a testa in giù, così lo hanno trasporto fino alla battigia. Immediati i soccorsi del 118 che si sono rivelati inutili dato che l'uomo era già morto; sconvolte le numerose persone presenti in spiaggia che hanno assistito alla tragedia.

Il pensionato era in villeggiatura insieme con la moglie e di consueto si recava al mare per una nuotata quotidiana. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri delle compagnie di Taormina e Giardini Naxos.