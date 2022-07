Auto si ribalta in viale della Regione a Palermo: due donne ferite

Incidente in mattinata in viale della Regione Siciliana, dove in seguito a uno scontro un'automobile si è ribaltata. Sul posto sono intevenuti polizia municipale, carabinieri e vigili del fuoco che hanno estratto due donne e un uomo dalle automobili. Ferite più gravemente le due donne, entrambe 44enni. Una è stata portata in codice rosso al Policlinico, l'altra in codice giallo all'Ospedale Civico.

L'incidente ha provocato forti disagi al traffico.