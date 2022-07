Il Covid non si ferma, nel Ragusano superati i 6.500 contagi

Aumentano ancora le persone positive al Covid nel Ragusano. Nel report Asp del 10 luglio , i contagi salgono a 6.555, 93 in più del giorno precedente. Dei 6.555 positivi, 6.462 si trovano in isolamento domiciliare e 77 sono ricoverati in ospedale. Numeri molto alti a Ragusa, Modica, Vittoria, Pozzallo e Scicli. Non ci sono nuovi decessi e il numero dei morti rimane a 577. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 108 Acate,

110 Chiaramonte Gulfi, 470 Comiso, 23 Giarratana, 265 Ispica, 1.395 Modica, 45 Monterosso, 558 Pozzallo, 1.395 Ragusa, 154 Santa Croce Camerina, 538 Scicli, 1.322 Vittoria.