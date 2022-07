Incendio in un appartamento a Milano, 8 feriti: 2 sono gravi

Sono in totale 18 le persone rimaste coinvolte nell'incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio al Lorenteggio, nella periferia Ovest di Milano, in un appartamento al primo piano. Otto sono state trasportate in ospedale, due in gravi condizioni in codice rosso, un ultrasettantenne al Policlinico e una 84enne intossicata e con un trauma al volto provocato da una caduta al San Carlo. All'interno dell'appartamento dove si sono innescate le fiamme c'erano due persone Fumo e calore hanno invaso tutto l'edificio che ora risulta inagibile. Restano da chiarire le cause del rogo. I residenti hanno raccontato di non aver sentito nessuna esplosione e sono stati tutti evacuati con l'aiuto dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Come hanno spiegato i pompieri, l'incendio "non ha causato problemi strutturali" alla palazzina ma è stato nella sua natura"abbastanza distruttivo".