Lentini, 'voleva soldi e l'ho accoltellato': il fermato confessa l'omicidio

La Procura di Siracusa ha emesso un provvedimento di fermo per omicidio nei confronti di Antonio Montalto, 23 anni, di Lentini, che ha accoltellato Roberto Raso, 38 anni, al culmine di una lite scoppiata tra loro poco prima della mezzanotte a Lentini (Siracusa). Nel corso dell'interrogatorio, l'indagato, che si era presentato in caserma a metà mattina con il suo legale, l'avvocato Junio Celesti, avrebbe detto ai carabinieri di non conoscere bene il 38enne, ma che questi, nel corso di un incontro occasionale in via Pellico, nei pressi dell'abitazione di Montalto, avrebbe preteso delle somme in denaro. Ne è scaturita una colluttazione, poi il 23enne si sarebbe armato di un coltello, preso da casa, con cui ha inflitto dei fendenti a Raso, raggiunto all'altezza dell'addome e poi deceduto in ospedale. I carabinieri erano già sulle tracce del ragazzo quando questi si e' costituito.