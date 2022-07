Scampata tragedia nel mare di Avola, salvata una bimba autistica di 11 anni

Tragedia scampata questo pomeriggio nel mare di Avola, dove una bambina di 11 anni, la chiamiamo Giulia, (nome di fantasia), ha rischiato di annegare . Il fatto si è verificato verso le 17,30, in contrada Gallina a 'Sabbia d'oro'. Una coppia arrivata da Catania, con Giulia, bambina autistica, aveva deciso di trascorrere il pomeriggio al mare. Il papà insieme alla figlia hanno deciso di fare il bagno, quando il vento e le correnti li hanno trascinato a largo. L'uomo ha subito intuito di essere in difficoltà ed ha cominciato a gridare aiuto verso la spiaggia. L'Sos dell'uomo che ha rischiato la vita, insieme a Giulia, è stato raccolto da tre persone che si trovavano in una villa. Hanno visto la scena raccapriciante dall'alto, sentendo anche le urla disperate dell'uomo ed hanno deciso di andare in spiaggia per tuffarsi. Gli eroi della mancata tragedia sono stati Tancredi Antonuccio, Francesco Macca e Adriano Di Grazia, persone che hanno una certa dimistichezza con il nuoto per averlo praticato in passato a livello agonistico.

Saranno state una ventina le persone che si sono tuffate in mare per cercare di portare a riva padre e figlia. Sebastiano Oliva, di Solarino, si è anche portato in acqua un materassino gonfiabile di qualche euro, riuscendo a fare salire la bimba sottraendola all furia delle onde. Si è così formata una catena umana che è riuscita a portare sani e salvi sulla battigia il papà e Giulia. L'inaspettato salvataggio a Gallina è stato sottolineato da un applauso dai tanti bagnanti che affollavano la spiaggia.

Flo. Lomb.