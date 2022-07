Aeroporti, in pubblicazione concorso progettazione interscambio Catania

E' in pubblicazione il concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi, con modalita' informatica, per la realizzazione dell'infrastruttura 'Nodo di interscambio modale per terminal bus con il sistema della mobilita' su ferro - parcheggio Fontanarossa', finalizzata ad ospitare i veicoli del trasporto pubblico extraurbano, per l'incremento della mobilita' collettiva e della distribuzione ecocompatibile dei sistemi di trasporto. E' il primo passo di una fondamentale struttura per la mobilita' sostenibile che ha l'obiettivo di realizzare un punto di scambio gomma-ferro, un vero e proprio hub intermodale in prossimita' dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. Il bando di progettazione (rup architetto Salvo Persano), e' stato promosso dall'assessorato comunale ai lavori pubblici retto da Enrico Trantino, sulla base dei piani di sviluppo concordati con Rfi, Fce, Amts e il Comune di Catania, che ha anche il ruolo di coordinamento delle azioni di pianificazione in tema di mobilita' urbana e interurbana.