Slalom, prima vittoria in carriera per l'agrigentino Catanzaro al 'Valle dello Jato'

Prima affermazione in carriera per Salvatore Catanzaro. L’emergente pilota nato a Sciacca, nell’Agrigentino, si è aggiudicato di forza il 1° Autoslalom Valle dello Jato, seconda tappa stagionale dello Challenge Palikè 2022 e del Prix intitolato a Serena Casubolo, ospite tra i comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello, nel Palermitano. Al volante della sua Gloria B5 Evo Suzuki, il portacolori della Scuderia Armanno Corse Palermo ha “timbrato” il successo nella seconda e decisiva manche cronometrata (nella precedente gli era stata comminata dai commissari di percorso una penalità di 10 secondi per un birillo abbattuto, azione che aveva annullato il suo miglior tempo, facendolo retrocedere così al terzo posto), nella quale ha chiuso in 124,69 “punti-secondi”.

Sul podio del Valle dello Jato, Salvatore Catanzaro ha preceduto il palermitano Vito Di Falco, secondo assoluto con la Gloria B4 Yamaha della Misilmeri Racing ed il giovane marsalese Elio Tumbarello, nell’abitacolo della F. Arcobaleno motorizzata Yamaha schierata dalla Trapani Corse. Tutti e tre protagonisti nella classe E2SS 1150. Di Falco è stato autore di una prestazione tutta in rimonta, che lo ha condotto, grazie ad inedite regolazioni sul posteriore della sua monoposto, dalla quarta posizione in prima manche sino al secondo assoluto finale, in 126,68 “punti-secondi”, ad appena 1 secondo e 99 centesimi dal vincitore Catanzaro. Ottimo voto in pagella anche per Tumbarello, che ha solo accarezzato il sogno della prima vittoria assoluta nel corso della prima salita di riferimento con la sua F. Arcobaleno (quando si è trovato in testa), accontentandosi poi di un positivo terzo posto, a 3”28 dalla vetta, in 127,97 “punti-secondi”.