Siracusa, in rete il sito del Movimento 'Civico 4'

Nasce il sito internet del movimento “Civico 4” on line, da qualche ora, su www.movimentocivico4.org.

Con orgoglio lo annuncia il leader, Michele Mangiafico: “La mia formazione politica affonda le proprie radici in uno dei partiti che fu erede dello scudocrociato. Al tempo, era davvero difficile raggiungere un ruolo istituzionale importante senza aver fatto quella che veniva chiamata la “gavetta”. Secondo quella cultura, non avresti mai fatto il Sindaco, per esempio, se prima non avessi svolto qualche mandato da consigliere comunale. Veniva ritenuta importante la “preparazione”. Mi colpì sempre, in quella sede, un manifesto che riportava una frase di Luigi Sturzo: “nella politica, come in tutte le sfere dell’attività umana, occorre il tempo, la pazienza, l’attesa del sole e della pioggia, il lungo preparare, il persistente lavorio, per poi, infine, arrivare a raccoglierne i frutti”.” Il sito internet di “Civico4” è a disposizione della cittadinanza con numerose funzioni, alcune già attive, altre in corso di realizzazione.