Evento per Raffaella Mauceri la figura della femminista siracusana per antonomasia

RAFFAELLA "LA NEREIDE" era questo il suo soprannome ed è così che il Centro antiviolenza Ipazia di Siracusa vuole ricordare Raffaella Mauceri, giornalista, scrittrice femminista e fondatrice del primo centro antiviolenza di Siracusa. “Che nessuno porti il lutto, nemmeno per un’ora! – scrisse non poco tempo fa Raffaella nel suo testamento spirituale. Al contrario vestitevi a festa perché il mio ricordo deve essere per voi tutti sereno e gioioso”. È questo lo spirito che animerà l’incontro organizzato per giovedì 14 luglio, alle ore 18:00, presso l'aula magna del Liceo Classico "Gargallo" di Siracusa in via Luigi Monti 25, al quale saranno presenti i familiari di Raffaella Mauceri, l’amato marito Giorgio e i figli Walter e Diego, aperto alla cittadinanza, alle autorità, alle amiche ed amici che l'hanno conosciuta e stimata negli anni. L’evento, così com’era nel volere della Nostra, sarà un momento collettivo e circolare per ricordare la figura di Raffaella Mauceri a tutto tondo, dai suoi anni di militanza femminista con il movimento di emancipazione e rivendicazione dei diritti delle donne, all’instancabile attività di formatrice e divulgatrice della storia e del pensiero femminile e femminista, nonché della altrettanto pervasiva tenacia che la animava nel contrasto ad ogni forma di prevaricazione e violenza maschile ai danni delle donne. Una convinzione che la portò alla creazione nel 1996 del primo centro antiviolenza a Siracusa