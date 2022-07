Alla Compagnia Teatrale “Le Maschere” di Canicattini Bagni la quinta edizione del Premio Città di Vittoria

Alla Compagnia Teatrale "Le Maschere" di Canicattini Bagni la 5° edizione del Premio Teatro amatoriale “Città di Vittoria” con lo spettacolo “Lui, lei e l’altra” di Salvatore Di Mauro che ne cura anche la regia.

A decretare la vittoria della Compagnia teatrale canicattinese come migliore spettacolo è stata, domenica 10 luglio 2022, la Giuria Popolare del Premio che ha assegnato, altresì, un 2° posto come attore protagonista a Seby Cascone, un 2° posto come attore non protagonista a Salvatore Di Mauro che ha raccolto anche il 3° posto per la regia.

Completano il cast di questa divertente commedia degli equivoci dai dialoghi e dai ritmi piacevoli che hanno riscontrato l’apprezzamento del pubblico, oltre a Seby Cascone, Salvatore Di Mauro, anche Enzo Lentini, Giusy Mary Ricupero, Loredana Lombardo e Mariangela Scirpo.

Dopo Vittoria “Lui, lei, l’altra” andrà in scena mercoledì 13 luglio a Solarino (SR), sabato 15 luglio a Torre Melissa in provincia di Crotone, e lunedì 18 luglio a Riesi (CL).

Alla Compagnia “Le Maschere”, organizzatrice insieme alla Compagnia “Il Sipario” e al Comune di Canicattini Bagni del Premio Teatro Amatoriale Città di Canicattini Bagni in questi giorni in scena, sono andate le congratulazioni del Sindaco Paolo Amenta, dell’Amministrazione comunale e del Presidente del Consiglio comunale Loretta Barbagallo a nome dell’intero Consesso civico canicattinese, per questo ulteriore riconoscimento ottenuto che, oltre a premiarne la bravura e la professionalità, porta in giro il nome di Canicattini Bagni e la sua antica tradizione teatrale.