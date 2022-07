Regionali, gli stati generali di Azione e + Europa riuniti a Enna

Si terranno oggi pomeriggio ad Enna gli Stati Generali per la Sicilia di Azione e +Europa. Dopo il successo delle amministrative palermitane, i vertici siciliani dei due partiti si confronteranno per decidere la linea comune da seguire alle prossime regionali.

"A settembre - spiega il segretario regionale di Azione Giangiacomo Palazzolo - Carlo Calenda ed Emma Bonino costituiranno il Polo del Buon Governo, un'area politica basata su una cultura intrisa di capacità amministrativa ed ispirata da un pensiero liberal democratico che possa chiudere la stagione del populismo.

La Sicilia che a novembre sarà chiamata al voto per le elezioni regionali potrebbe essere il primo banco di prova per questa nuova proposta politica e oggi con gli amici di +Europa faremo il punto sulla situazione regionale".

All'incontro che prenderà il via alle 17 all'hotel Federico II di Enna è prevista la presenza dei segretari regionali Giangiacomo Palazzolo per Azione, Manuela Quadrante e Chiara Guglielmino per +Europa, la partecipazione di Francesco Italia, componente della Segreteria Nazionale del partito di Calenda, del Parlamentare Giorgio Trizzino, di Fabrizio Ferrandelli, Presidente dell'Assemblea Nazionale di +Europa e Maria Saeli, tesoriere nazionale del partito della Bonino. Oltre ai vertici regionali, saranno presenti i segretari provinciali e gli amministratori locali siciliani.