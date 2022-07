Si è concluso “Lampedus’amore”: i vincitori del Premio giornalistico internazionale “Cristiana Matano”

Grande successo di pubblico per la settima edizione di Lampedus’amore - Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano, che si è concluso domenica a Lampedusa.

La serata finale si è aperta con la cerimonia di consegna dei Premi giornalistici internazionali Cristiana Matano.

Questi i vincitori:

Stampa sezione video: Angela Caponnetto (Rainews24)

Stampa sezione carta stampata: Lucia Capuzzi (Avvenire)

Stampa estera: Alvise Armellini (AFP - Agence France Press)

Under 30: Roberta Chiarello e Tommaso Bertini (Lumsanews.it)

Ricordando David Sassoli, un premio è stato assegnato a Emergency per il suo impegno umanitario in memoria di Gino Strada. Riconoscimenti sono andati agli studenti delle Pelagie che hanno preso parte al corso di formazione su giornalismo e legalità e alle eccellenze lampedusane.

Il commento finale di Filippo Mulè, ideatore e direttore della manifestazione e presidente dell’Associazione Occhiblu Onlus: “Riflessioni, leggerezza, cultura, buon giornalismo: il nostro viaggio continua e dopo sette anni non abbiamo smarrito la voglia di ricordare e raccontare. È stata un’edizione ricca di contenuti, qualità e presenze importanti, probabilmente una delle migliori. Tutto ciò ci responsabilizza e ci invita ad andare avanti verso nuovi traguardi. Il pubblico che ha affollato le tre serate a Piazza Castello è stato il riconoscimento più bello: c’è tanta voglia di bellezza, di amore, c’è tanta voglia di lanciare messaggi di pace e di solidarietà nella società e noi proviamo a fare da tramite e a dare fisicità ai nostri sogni. Il teatro di Paolo Briguglia, la musica colta di Daniele Silvestri e quella grintosa di Lidia Schillaci, la dolcezza dei violini di Oleksandr Semchuk e Ksenia Milas e la simpatia di Leonardo Fiaschi hanno regalato momenti indimenticabili: siamo pronti a ripartire da queste emozioni per continuare il nostro percorso e portare avanti i valori dell’integrazione tra i popoli e del confronto. Incontrarsi è sempre un arricchimento, farlo a Lampedusa è qualcosa di unico e prezioso”.