Covid, nel Ragusano lieve calo di contagi: morta una 93enne

Leggera flessione dei positivi al Covid nel Ragusano, probabilmente in relazione ad un minor numero di tamponi effettuati nel fine settimana. Nel report Asp dell'11 luglio i positivi al virus sono 6.208 : 6.131 si trovano in isolamento domiciliare, 77 ricoverati in ospedale. C'è un nuovo decesso: è morta, infatti, una donna di Modica di 93 anni. Il numero dei morti sale a 578. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 102 Acate,

104 Chiaramonte Gulfi, 454 Comiso, 24 Giarratana, 248 Ispica, 1.298 Modica, 47 Monterosso, 563 Pozzallo, 1.403 Ragusa, 145 Santa Croce Camerina, 493 Scicli, 1.250 Vittoria.