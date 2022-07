Lottava contro male incurabile, morta casalinga a Floridia

Una mamma, casalinga è morta oggi verso le 13 nella sua abitazione di via Verga a Floridia. A perdere la vita, Pinella Garro, 59 anni. Secondo quanto si apprende, la donna, madre di due figlie, Federica e Ambra, da almeno tre anni stava lottando contro un male incurabile. Non ce l'ha fatta, però, a vincere la sua battaglia per la vita. Adesso la piangono il marito, le figlie ed i nipotini. I funerali di Pinella Garro verranno celebrati domani a Floridia alle 15,30 nella chiesa di San Francesco.