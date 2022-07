Modica, solenni festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo

L’inconfondibile Chiesa dal grande rosone che caratterizza Piazza Matteotti sarà interessata, dopo tre anni di vita in sordina a causa del Covid, dalla ripresa dei solenni festeggiamenti in onore della Titolare della Chiesa, la Madonna del Carmelo. Il programma è denso di eventi e prevede un Triduo di preparazione che sarà predicato da Don Giuseppe Minardo preceduto sempre dalla recita del S. Rosario alla Madonna del Carmelo.

Culmine dei festeggiamenti sarà la giornata del 16 Luglio che comincerà con la celebrazione delle ore 09.30 con la benedizione dei bambini e degli scapolari e continuerà con la solenne Celebrazione Eucaristica delle

ore 19.30 officiata da Don Rosario Rabbito (co-parroco) responsabile della Chiesa e animata dai Musici della Parrocchia S. Paolo al Carmine che proporranno, subito dopo (ore 20.30), un concerto spirituale dal

titolo “L'Ave del Ciel" con musiche di diversi autori della più grande musica Sacra e Liturgica eseguite da un'orchestra da camera formata apposta per l’occasione da valenti e qualificati musicisti diretti dal Maestro

Giuseppe Interlandi. Anche nella solenne celebrazione vespertina è prevista la benedizione dei bambini e degli scapolari. La Chiesa sarà aperta a tutti coloro i quali vorranno accendere una candela alla Madonna (posta in forma solenne ai piedi dell’Altare Maggiore) ed elevate una preghiera. La festa si concluderà Domenica 17 Luglio con la celebrazione delle ore 19.00.