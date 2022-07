Ilary Blasi all'Ansa: "Il mio matrimonio con Totti è finito"

Francesco Totti e Ilary Blasi annunciano all'ANSA la fine del loro matrimonio. "Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia.

Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia". Così Ilary Blasi annuncia all'ANSA la separazione da Francesco Totti, in una dichiarazione diffusa dalla sua agente.

"Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile": così Francesco Totti all'ANSA sulla separazione da Ilary Blasi, con la quale è sposato da 17 anni. "Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido - conclude Totti - nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli".