Lavori al Policlinico di Messina, Flc e Cgil: ritardi e situazione insostenibile

"E' diventata insostenibile la situazione vissuta ogni giorno dai pazienti e dai lavoratori del Pronto soccorso del Policlinico di Messina, a causa dei ritardi accumulati per i lavori di ristrutturazione". Lo dichiarano i segretari della Flc Cgil Messina, Pietro Patti, e della Cgil di Messina, Giovanni Mastroeni.

"Ci eravamo espressi - spiegano Patti e Mastroeni - sull'inopportunità di avviare i cantieri durante la pandemia. I lavori che dovevano essere conclusi in sei mesi vanno avanti da quasi due anni, mentre il triage viene svolto in una tensostruttura. Tutto questo comporta gravi disagi all'utenza e al personale, costretto a lavorare in condizioni non idonee al delicato ruolo che svolge. Avevamo anche proposto di dedicare apposite strutture a centri covid lasciando fuori gli ospedali. Ci auguriamo che il rettore Salvatore Cuzzocrea, invece di pensare esclusivamente all'istituzione dell'Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico), dedichi più tempo alla riqualificazione dei servizi sanitari ospedalieri del Policlinico e alla valorizzazione dell'Ateneo messinese, oggi agli ultimi posti nella classifica nazionale stilata dal Censis".